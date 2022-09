Bolsena Fish | degustazioni | show Cooking ed eventi con il pesce di lago protagonista

(Di lunedì 12 settembre 2022) Due giorni di manifestazioni ededicate ale alla biodiversità deldi: il 17 e 18 settembre arriva, coneddedicati all'...

Due giorni di manifestazioni e degustazioni dedicate al pesce e alla biodiversità del Lago di Bolsena: il 17 e 18 settembre arriva Bolsena Fish, con degustazioni, show cooking ed eventi dedicati all'enogastronomia e alla cultura del territorio. Photo Credits: Shutterstock, via PromoTuscia, Andrea Federici via HF4; music: 'Buddy' ... nel 2022 dal 17 al 18 settembre, il Lago di Bolsena (VT), con la sua storia, i suoi colori, la sua biodiversità e le sue ricchezze, diventa protagonista di due giornate per accendere i riflettori sul pesce e la biodiversità del lago.