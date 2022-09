Bologna | ufficiale Thiago Motta nuovo allenatore | eredita la panchina di Mihajlovic

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ilha scelto il suo: èl’arrivo indi. L’ex tecnico dello Spezia, dunque, andrà a raccogliere l’eredità di Sinisa, esonerato lo scorso martedì dopo sole cinque giornate di campionato in cui i rossoblù hanno raccolto appena tre punti. Perun contratto biennale fino al prossimo anno da circa un milione di euro a stagione, bonus compresi. Inizia, quindi, uncapitolo per il, che cercherà di conquistare il primo successo in questo campionato sotto la guida dell’italo-brasiliano. Questo il comunicato: “IlFc 1909 comunica di aver affidato la ...