Bologna, la prima di Thiago Motta: "Qualità di gioco sempre"

Primo giorno in rossoblù per Thiago Motta, che ha diretto oggi pomeriggio il primo allenamento della squadra. Su Twitter le prime immagini del tecnico, accompagnate da una frase precisa: "Qualità di gioco sempre".

ALLENAMENTO La prima seduta diretta da Thiago Motta #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/BlnkkGPrLQ — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) September 12, 2022

