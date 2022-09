Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti lunedì 12 settembre

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ildi122022 per la Regione, che ancheha diramato i dati relativi alla pandemia da Coronavirus con i numeri delle ultime 24 ore su decessi,dal virus. Prosegue il lavoro di monitoraggio e analisi in quella che è stata la regione italiana più colpita dal Covid. Come ogni giorno ecco quindi i dati aggiornati:si registrano 778 nuovi, 7, 1.465, 1.456 tamponi molecolari, 14 ricoverati in terapia intensiva, 514 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

(1.841) e Piemonte (835) sono quelle con il maggior uso in profilassi. Pregliasco: in autunno oltre 150mila casi al giorno "Ora c'è una buona situazione, direi però che bisogna pianificare ...Dall'inizio di giugno al 30 agosto 2022, ilperiodico dell'Istituto Superiore di Sanità, ... Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna,e Sardegna. E tra tutte le infezioni ...Al via le prenotazioni per i vaccini aggiornati. Aifa: monoclonali a 77.068 pazienti, cresce uso in profilassi. Pregliasco: in autunno oltre 150mila ...Il bollettino coronavirus della Regione Lombardia per la giornata di oggi, lunedì 12 settembre, con tutti i dati relativi all'emergenza.