Bollette, Salvini: “Non capisco perché Meloni tentenni” – Video (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le Bollette. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi a debito adesso per aiutare gli italiani a pagare le Bollette” e “non capisco perché l’amica Giorgia su questo tentenni”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze, intervenendo a un’iniziativa in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “E’ una campagna elettorale un po’ strana. Da una certa parte non arrivano proposte ma insulti, un campionario variegato di insulti. Su questo non si dà un bello spettacolo. Abbiamo di fronte mesi difficili”, ha aggiunto Salvini in un altro passaggio dell’intervento. “Con il sindaco di Firenze” Dario Nardella “ho un buon rapporto. Ogni tanto ci mandiamo messaggi scherzosi. Oggi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi a debito adesso per aiutare gli italiani a pagare le” e “nonl’amica Giorgia su questo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Firenze, intervenendo a un’iniziativa in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “E’ una campagna elettorale un po’ strana. Da una certa parte non arrivano proposte ma insulti, un campionario variegato di insulti. Su questo non si dà un bello spettacolo. Abbiamo di fronte mesi difficili”, ha aggiuntoin un altro passaggio dell’intervento. “Con il sindaco di Firenze” Dario Nardella “ho un buon rapporto. Ogni tanto ci mandiamo messaggi scherzosi. Oggi ...

Marcozanni86 : Visto che mi pare qualcuno faccia fatica a comprendere, chiariamo: la richiesta di aiuti e di uno scostamento da al… - matteosalvinimi : Il nucleare è “il sogno di Salvini”? Ma Letta sa che è l’unico modo in prospettiva per pagare meno le bollette? O v… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - MarioSavioDe : RT @matteosalvinimi: Il nucleare è “il sogno di Salvini”? Ma Letta sa che è l’unico modo in prospettiva per pagare meno le bollette? O vive… - MauroTurri1 : RT @ItaliaViva: #Salvini è il trionfo della contraddizione. Prima manda a casa Draghi e poi gli chiede di risolvere il problema bollette.… -