Bollette luce e gas, “rischio rialzi nel 2023: ecco come risparmiare” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Senza interventi efficaci nel 2023 la bolletta media annua di luce e gas per una famiglia ‘tipo’ potrebbe raggiungere quota 5.266 euro con una maggiore spesa su base annua, e anche in presenza di una riduzione dei consumi, di circa 1.889 euro a nucleo. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attuali quotazioni dell’energia e del gas. “In attesa di conoscere le variazioni delle tariffe per l’ultimo trimestre del 2022 – spiega il presidente Furio Truzzi – per l’anno in corso una famiglia si ritrova a pagare in media 2.558 euro per luce e gas. Con il prezzo del gas che ha sfiorato i 300 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam e l’escalation dell’energia, le Bollette sono destinate ad aumentare ancora, e ai livelli attuali dei prezzi la stessa famiglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Senza interventi efficaci nella bolletta media annua die gas per una famiglia ‘tipo’ potrebbe raggiungere quota 5.266 euro con una maggiore spesa su base annua, e anche in presenza di una riduzione dei consumi, di circa 1.889 euro a nucleo. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attuali quotazioni dell’energia e del gas. “In attesa di conoscere le variazioni delle tariffe per l’ultimo trimestre del 2022 – spiega il presidente Furio Truzzi – per l’anno in corso una famiglia si ritrova a pagare in media 2.558 euro pere gas. Con il prezzo del gas che ha sfiorato i 300 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam e l’escalation dell’energia, lesono destinate ad aumentare ancora, e ai livelli attuali dei prezzi la stessa famiglia ...

