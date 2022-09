Bollette luce e gas, Movimento Casalinghe: “Ecco come risparmiare 250 euro al mese” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – In questo periodo di aumenti delle Bollette di luce e gas dovuti al caro energia, diventa sempre più difficile tenere i conti in ordine per le famiglie. Eppure, con alcuni semplici accorgimenti, è possibile risparmiare “fino a 250 euro” sulla bolletta della luce e del gas, che in questi ultimi mesi ha visto schizzare i costi. “Bisogna evitare di tenere accesa la televisione quando non la si guarda e di spegnere per la notte ogni ciabatta che abbiamo in casa. In bagno è poi preferibile lavarsi facendo la doccia, perché farebbe risparmiare la metà del consumo rispetto alla vasca. A volte piccoli gesti di buon senso, spesso sottovalutati, possono fare la differenza in casa e farci risparmiare anche 250 euro al mese”. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – In questo periodo di aumenti delledie gas dovuti al caro energia, diventa sempre più difficile tenere i conti in ordine per le famiglie. Eppure, con alcuni semplici accorgimenti, è possibile“fino a 250” sulla bolletta dellae del gas, che in questi ultimi mesi ha visto schizzare i costi. “Bisogna evitare di tenere accesa la televisione quando non la si guarda e di spegnere per la notte ogni ciabatta che abbiamo in casa. In bagno è poi preferibile lavarsi facendo la doccia, perché farebbela metà del consumo rispetto alla vasca. A volte piccoli gesti di buon senso, spesso sottovalutati, possono fare la differenza in casa e farcianche 250al”. A ...

