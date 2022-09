Bollette, gas gratuito in Italia per chi vive in questo posto (Di lunedì 12 settembre 2022) L’idea di poter avere gas a prezzo ridotto o praticamente gratuito sembra fantascienza ma in realtà gli abitanti di questi Comuni potranno presto vedere dimezzata la propria bolletta. Ecco perchè Viviamo ormai da diversi mesi una situazione per cui tutti guardiamo con apprensione al famoso mercato di Amsterdam dove si contratta sul prezzo del gas L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 settembre 2022) L’idea di poter avere gas a prezzo ridotto o praticamentesembra fantascienza ma in realtà gli abitanti di questi Comuni potranno presto vedere dimezzata la propria bolletta. Ecco perchè Viviamo ormai da diversi mesi una situazione per cui tutti guardiamo con apprensione al famoso mercato di Amsterdam dove si contratta sul prezzo del gas L'articolo proviene da Consumatore.com.

matteosalvinimi : Le imprese: servono almeno 30 MILIARDI per bloccare bollette di luce e gas e salvare milioni di posti di lavoro. Co… - BelpietroTweet : A sentirli, i vertici dell’Ue avevano chiaro da mesi che Putin avrebbe usato l’arma del metano. Però, per schivarne… - matteosalvinimi : Gran Bretagna, il governo OGGI annuncia il blocco degli aumenti delle bollette di luce e gas per due anni! In attes… - Cris_quella : RT @Filippo_Rossi: Meloni oggi: “Il costo delle nostre bollette lo dobbiamo anche a un certo ambientalismo ideologico che ci ha impedito di… - Ossmeteobargone : RT @ansa_ambiente: Crisi energetica e caro #bollette: i sindaci dei piccoli comuni sardi in trincea per le prime contromisure. Sono in molt… -