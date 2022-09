Bollette, anche digitale e Tv nel mirino: cosa consiglia il governo (Di lunedì 12 settembre 2022) Il governo ha varato un piano contro i rincari delle Bollette e invita i cittadini a rispettare alcune regole per risparmiare anche sulla TV Quello che sta per iniziare sarà sicuramente un inverno molto difficile per gli italiani a causa del caro Bollette dovuto principalmente alla guerra tra Russia ed Ucraina. La Russia, infatti, a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilha varato un piano contro i rincari dellee invita i cittadini a rispettare alcune regole per risparmiaresulla TV Quello che sta per iniziare sarà sicuramente un inverno molto difficile per gli italiani a causa del carodovuto principalmente alla guerra tra Russia ed Ucraina. La Russia, infatti, a L'articolo proviene da Consumatore.com.

matteosalvinimi : In questo libro, oltre alla mia prefazione, troverete tutte le proposte della Lega, idee che dal 25 settembre mette… - demagistris : 6 miliardi per le bollette e 22 per le armi: ecco il governo Draghi, per volontà del ministro della guerra Guerini… - matteosalvinimi : Le imprese: servono almeno 30 MILIARDI per bloccare bollette di luce e gas e salvare milioni di posti di lavoro. Co… - bancho_74 : @Alberto21011956 @AlBosaz @riotta Puoi anche andare in Russia, lì le bollette sono più basse - StefaniaUgatti1 : RT @GianniGirotto: @jacopogiliberto certo, ma completiamo la notizia. La transizione creerà anche posti di lavoro e grandi risparmi sulle #… -