Boca Juniors batte River Plate | Benedetto decide il Superclasico

(Di lunedì 12 settembre 2022) Nella notte italiana si è disputata, storicodel calcio argentino. Una sfida mai banale, e alla Bombonera sono i padroni di casa a vincere:una rete di Darioal 65?, abile a sbucare di testa sul calcio d’angolo battuto da Juan Ramirez. Per il centravanti argentino si tratta del decimo gol stagionale, che vale il secondo posto a -2 dall’Atletico Tucuman.invece fermo a 29 punti. SportFace.

RiverPlate : #VamosRiver ?????? ??25' ST Boca Juniors 1 - River 0 ?? Cambio en River: ?? Palavecino. ?? Aliendro. - tvdellosport : VANTAGGIO BOCA???? Si sblocca il Superclásico, il Boca Juniors passa in vantaggio grazie al gol di Benedetto?? ???? 1… - Andy_mc1981 : Sono nata in Argentina e sono tifosa del Boca Juniors … cioè … la perfezione ?? - OsmarOchoa5 : @LucasBeltramo Chancho boca juniors arco Rossi - pianetagenoa : Superclasico al Boca Juniors: decide il gol del 'Pipa' Benedetto - -

Tiembla . Come sempre. Trema perché non riesce a contenere la felicità dei tifosi del dopo la vittoria del Superclasico. Una maestosa coreografia stesa sul prato (', el único grande'), fumogeni e bandierine gialloblù, infine i fuochi d'artificio a incastonare nella ...
Il Boca Juniors ha vinto un tiratissimo derby contro il River Plate, anche il Napoli si è complimentato i gialloblu.Dario Benedetto, detto "el pipa", decide con un gol il Superclasico d'Argentina. La sfida della Bombonera al Boca Juniors ...