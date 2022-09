Birra cara, tifosi infuriati, pronta l’azione legale contro lo stadio (Di lunedì 12 settembre 2022) I tifosi del West Ham sono infuriati per i costi alti della Birra allo stadio. E’ risaputo che i tifosi inglesi adorano bere fiumi di Birra allo stadio, ma oggi è diventato poco economico farlo.Vuoi per la crisi e per i problemi della guerra, il costo della Birra è salito notevolmente rispetto a prima.Per questo motivo i tifosi sono infuriati, ma la società non vuole rimanere a guardare. La società inglese infatti, è pronta a intraprendere azioni legali contro la proprietà del London Stadium, lo stadio che ospita le partite in casa del West Ham. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di lunedì 12 settembre 2022) Idel West Ham sonoper i costi alti dellaallo. E’ risaputo che iinglesi adorano bere fiumi diallo, ma oggi è diventato poco economico farlo.Vuoi per la crisi e per i problemi della guerra, il costo dellaè salito notevolmente rispetto a prima.Per questo motivo isono, ma la società non vuole rimanere a guardare. La società inglese infatti, èa intraprendere azioni legalila proprietà del London Stadium, loche ospita le partite in casa del West Ham. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

