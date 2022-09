Big E: “Vivo una vita normale e preservo il mio corpo, penso di rientrare entro marzo” (Di lunedì 12 settembre 2022) Big E era nel bel mezzo di una carriera in singolo che gli ha cambiato la vita, prima che un terribile infortunio lo bloccasse. Nel marzo del 2022, la Superstar è atterrata direttamente sulla testa a causa di un suplex di Ridge Holland e ha finito per fratturarsi due vertebre cervicali, C1 e C6. L’ex WWE Champion non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico. In una recente intervista su Out of Character, il membro del New Day ha fornito un aggiornamento sul suo recupero. Le sue parole “Per il momento, posso vivere una vita normale e lo faccio. Non sono autorizzato a eseguire spear e schienamenti ma sto bene. La natura di ciò che facciamo è molto fisica, coinvolge il collo e la colonna vertebrale, e vorrei mantenerli il più possibile intatti. Stiamo parlando di marzo 2023 e vedremo cosa ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 12 settembre 2022) Big E era nel bel mezzo di una carriera in singolo che gli ha cambiato la, prima che un terribile infortunio lo bloccasse. Neldel 2022, la Superstar è atterrata direttamente sulla testa a causa di un suplex di Ridge Holland e ha finito per fratturarsi due vertebre cervicali, C1 e C6. L’ex WWE Champion non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico. In una recente intervista su Out of Character, il membro del New Day ha fornito un aggiornamento sul suo recupero. Le sue parole “Per il momento, posso vivere unae lo faccio. Non sono autorizzato a eseguire spear e schienamenti ma sto bene. La natura di ciò che facciamo è molto fisica, coinvolge il collo e la colonna vertebrale, e vorrei mantenerli il più possibile intatti. Stiamo parlando di2023 e vedremo cosa ...

