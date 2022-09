Betis | Rodri | “Vince la Champions”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 00:11:08 Il web è in subbuglio: rodry segnare il unico obiettivo della partita tra Beti e il Villarreal. È il secondo gol dell’estremo in 40 partite ufficiali con la maglia verde e bianca. “È una vittoria inLeague. È una grande squadra, siamo insieme ai tifosi e allo staff, e siamo coinvolti al cento per cento”, ha commentato il giocatore a fine partita. “Molto felice per aiutare la squadra con l’obiettivo e questa vittoriache penso sia sei punti perché è a diretto rivale e ha uno dei migliori modelli del LegaHo aggiunto. “L’obiettivo potrebbe essere Lega Europa. Vogliamo migliorare ogni anno”, ha commentato il giocatore dell’Estremadura. La gioia di segnare in casa è stata doppia. “Con i tifosi, per festeggialo con coloro che ci amano molto. Ho sentito l’adrenalina perché di solito faccio quei passaggi quando gioco sulla destra, l’ho letto ...