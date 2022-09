Berlusconi | primo video su Tik Tok 9 | 2 milioni di visualizzazioni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 settembre 2022) "Il miosu Tik Tok è arrivato a 9,2, un vero e proprio record. Siete più di 500mila a vedere i mieiogni giorno. Questo mi rende fiero, felice e orgoglioso. Vuol dire che i nostri programmi e le nostre idee incontrano le vostre esigenze di giovanissimi". Così il presidente di Forza Italia Silvio, su Tik Tok."In questi giorni siete rientrati a scuola, vi faccio tanti auguri di successo, ricordatevi che solo con l'impegno e solo con lo studio si possono raggiungere grandi risultati. Solo chi ci crede, combatte, supera tutti gli ostacoli, vince", aggiunge. "Mi rivolgo a chi ha più di 18 anni ma non per chiedergli di presentarmi la sua ragazza, ma chiedo di andare a votare il 25 settembre per me e per Forza Italia", conclude.