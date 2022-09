Berlusconi: il reddito cittadinanza va cambiato, mai detto di abolirlo (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non ho mai detto che si deve abolire. Anzi, si deve rafforzare per tutte le persone che sono nella povertà. Deve essere cambiato quando il reddito di cittadinanza si rivolge ai giovani che stanno a casa, magari mantenuti dai genitori, a guardare la televisione sul divano e non cercano più un posto di lavoro e non studiano neppure. A questi giovani bisogna offrire non denaro, ma un`opportunità di lavoro". Lo ha sottolineato fra l'altro il leader Fi Silvio Berlusconi in una intervista a Quarta Repubblica in onda stasera su Rete4 Mediaset."Bisogna introdurre una norma - ha sottolineato l'ex premier- per cui quando un`impresa assume un giovane con un contratto di primo impiego, di praticantato ma a tempo indeterminato all`impresa vengono tolti tutti i soldi che lei deve pagare in più al fisco e come ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non ho maiche si deve abolire. Anzi, si deve rafforzare per tutte le persone che sono nella povertà. Deve esserequando ildisi rivolge ai giovani che stanno a casa, magari mantenuti dai genitori, a guardare la televisione sul divano e non cercano più un posto di lavoro e non studiano neppure. A questi giovani bisogna offrire non denaro, ma un`opportunità di lavoro". Lo ha sottolineato fra l'altro il leader Fi Silvioin una intervista a Quarta Repubblica in onda stasera su Rete4 Mediaset."Bisogna introdurre una norma - ha sottolineato l'ex premier- per cui quando un`impresa assume un giovane con un contratto di primo impiego, di praticantato ma a tempo indeterminato all`impresa vengono tolti tutti i soldi che lei deve pagare in più al fisco e come ...

