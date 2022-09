Belen, Elodie e Iannone: la reazione della showgirl alla nuova coppia (Di lunedì 12 settembre 2022) Elodie ha confermato in un’intervista a Vanity Fair la sua relazione con Andrea Iannone. I due si sono conosciuti di recente grazie ad alcuni amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi. Prima una cena romantica in Sardegna che ha fatto scattare l’allarme flirt, poi le vacanze di coppia in Puglia che hanno confermato la frequentazione. Negli ultimi giorni i due hanno continuato la loro storia tra Milano e Lugano, dove vivono rispettivamente la cantante e il pilota. Il rapporto tra Belen, Iannone ed Elodie Una storia sbocciata da poco ma che sembra far star bene entrambi. Dopo le dichiarazioni da parte di Elodie in cui ha affermato che effettivamente Iannone le piace, non tarda ad arrivare la reazione di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 settembre 2022)ha confermato in un’intervista a Vanity Fair la sua relazione con Andrea. I due si sono conosciuti di recente grazie ad alcuni amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi. Prima una cena romantica in Sardegna che ha fatto scattare l’rme flirt, poi le vacanze diin Puglia che hanno confermato la frequentazione. Negli ultimi giorni i due hanno continuato la loro storia tra Milano e Lugano, dove vivono rispettivamente la cantante e il pilota. Il rapporto traedUna storia sbocciata da poco ma che sembra far star bene entrambi. Dopo le dichiarazioni da parte diin cui ha affermato che effettivamentele piace, non tarda ad arrivare ladi ...

