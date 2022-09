Bayern Monaco-Barcellona | Xavi | “Mai vinto su questo campo | ma siamo qui con entusiasmo”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico delHernandez, alla viglia della sfida contro ilvalevole per la fase a gironi di Champions League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Non parlerei di ‘casa stregata’, è il. Ho visto le due facce della moneta, con imbarcate a favore e contro, è ciclico. Il fatto però che non abbiamo maisula dice lunga sulle nostre difficoltà. Maarrivati con, vedremo”. Sul grande ex di turno, Robert Lewandowski: “L’ho visto bene, è tranquillo, trasmette calma e fiducia. Sarà speciale, è molto motivato, è un leader. Arriviamo in un buon momento ma sarà una partita molto difficile, cercheremo di dimostrare di avere ...

gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - sportface2016 : #UCL | #BayernBarca, #Xavi: 'Mai vinto su questo campo, ma siamo qui con entusiasmo' - AnnaL87 : RT @MSpekled: Uno ala destra, uno ala sinistra, uno punta e l'altro trequartista ???? praticamente il Bayern Monaco - MSpekled : Uno ala destra, uno ala sinistra, uno punta e l'altro trequartista ???? praticamente il Bayern Monaco - FcInterNewsit : Bayern Monaco, Müller: 'Lo Stoccarda è alle spalle, pensiamo alla Champions League' -

Alle sue spalle, con cinque milioni in meno ma con una cifra ugualmente da capogiro, lo incalza Julian Nagelsmann: per soffiarlo al Lipsia, è proprio il caso di dirlo, ilnon ha badato ...Il Liverpool al lavoro per portare in Red Konrad Laimer dal Lipsia: il calciatore va in scadenza a giugno, ma piace anche alIl Liverpool continua a sondare nuovi nomi per rinforzare il centrocampo: oltre ad Arthur, con il riscatto in discussione, e Bellingham, obiettivo numero uno, il terzo nome è quello di ..Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Viktoria Plzen di Champions League ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...