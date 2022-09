Batteria scarica per il PD in piena campagna elettorale (Di lunedì 12 settembre 2022) Sappiamo che per la sua campagna elettorale il segretario del PD, Enrico Letta, ha scelto di spostarsi con un bus elettrico. Almeno finché la Batteria non si è scaricata. Cosa è accaduto alla Batteria dell’EV del PD? Forse le previsioni per il viaggio erano diverse, forse non aveva calcolato bene le distanze: fatto sta che Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Sappiamo che per la suail segretario del PD, Enrico Letta, ha scelto di spostarsi con un bus elettrico. Almeno finché lanon si èta. Cosa è accaduto alladell’EV del PD? Forse le previsioni per il viaggio erano diverse, forse non aveva calcolato bene le distanze: fatto sta che

