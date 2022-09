Basket 3×3, Europei 2022: Serbia vincente negli uomini, Francia tra le donne (Di lunedì 12 settembre 2022) Si sono portati a conclusione gli Europei 2022 di Basket 3×3, entrambi con l’Italia assente per questa edizione. Tre giorni di spettacolo, quelli vissuti a Graz, in Austria, dove hanno alla fine vinto le squadre favorite alla vigilia degli eventi maschile e femminile. Tra gli uomini ha vinto la Serbia, che ha praticamente dominato lungo tutto l’arco della manifestazione. Nel girone ha battuto la Slovenia 21-12 e Israele 21-13, poi, nei quarti, ha eliminato la Polonia 21-18 e in semifinale l’Olanda 21-10. In finale, invece, sconfitta la Lettonia per 21-14. Terzi gli olandesi, vittoriosi sulla Lituania per 21-10 nell’apposito confronto per l’ultimo posto sul podio. Basket, Gianmarco Pozzecco: “È stata una delle partite più belle della storia della Nazionale, abbiamo un cuore grande” Tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Si sono portati a conclusione glidi3×3, entrambi con l’Italia assente per questa edizione. Tre giorni di spettacolo, quelli vissuti a Graz, in Austria, dove hanno alla fine vinto le squadre favorite alla vigilia degli eventi maschile e femminile. Tra gliha vinto la, che ha praticamente dominato lungo tutto l’arco della manifestazione. Nel girone ha battuto la Slovenia 21-12 e Israele 21-13, poi, nei quarti, ha eliminato la Polonia 21-18 e in semifinale l’Olanda 21-10. In finale, invece, sconfitta la Lettonia per 21-14. Terzi gli olandesi, vittoriosi sulla Lituania per 21-10 nell’apposito confronto per l’ultimo posto sul podio., Gianmarco Pozzecco: “È stata una delle partite più belle della storia della Nazionale, abbiamo un cuore grande” Tra ...

Eurosport_IT : CHE ITALIA PAZZESCAAA ?????? ?? Rivivi l'impresa degli uomini di Pozzecco in 3' ???? #EurosportBASKET | #ItalBasket - AceccKramer : @bmark85 @paki99999 @diego4all @Mrfloyd86 sono 2 federazioni diverse sono 2 regolamenti interpretati diversamente d… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: CHE ITALIA PAZZESCAAA ?????? ?? Rivivi l'impresa degli uomini di Pozzecco in 3' ???? #EurosportBASKET | #ItalBasket https:/… - PlayBasket : #BasketPuglia #SerieB #BasketCoratoSSD: Basket Corato, il cuore non basta - Jerry_3_ : @NatalinoGiuse Non sono completamente d'accordo. Se 30 milioni di persone seguono il calcio è normale che si scrive… -

L'ultima del Poz, idolo geniale e imperfetto di un'Italia che sa stupire ... la Nazionale italiana di basket, contro la Serbia alla Mercedes Benz Arena, negli Ottavi di finale dei Campionati Europei. Però se il 3 - 1 alla Germania nel 1982 non lo si può rammentare senza ... La Vanoli Basket si aggiudica il derby con la Ju - Vi Ferraroni 76 - 72 Vanoli Basket Cremona " Ju - Vi Ferraroni Cremona 76 - 72 (22 - 14, 20 - 17, 16 - 23, 18 - 18) ... Cavina Ju - Vi Ferraroni Cremona Iannuzzi 18, Roberto n.e., Blake 22, Milovanovic, Nasello 5, Reati 3, ... ... la Nazionale italiana di, contro la Serbia alla Mercedes Benz Arena, negli Ottavi di finale dei Campionati Europei. Però se il- 1 alla Germania nel 1982 non lo si può rammentare senza ...VanoliCremona " Ju - Vi Ferraroni Cremona 76 - 72 (22 - 14, 20 - 17, 16 - 23, 18 - 18) ... Cavina Ju - Vi Ferraroni Cremona Iannuzzi 18, Roberto n.e., Blake 22, Milovanovic, Nasello 5, Reati, ...