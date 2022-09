Baseball, Mondiali Under 18 2022: Italia travolta da Panama (Di lunedì 12 settembre 2022) Sconfitta che fa rumore per l’Italia ai Mondiali Under 18 2022 in corso di svolgimento in Florida. La squadra di Francesco Aluffi è stata battuta con un nettissimo 0-10 da Panama, e resta ancora al palo quanto manca un solo incontro alla conclusione del primo girone. Passo indietro, questo, dopo le prove convincenti degli scorsi giorni. Dopo un primo inning tutto sommato equilibrato, nel secondo Panama comincia a mettere nei guai la formazione azzurra, con Riccardo Nepoti che dovrà lasciare il posto a Diego Luciani e Filippo Venditti come rilievi sul monte nell’arco del match. Un errore difensivo, due doppi (da 1 e 2 RBI rispettivamente) di Escudero e Chavez e un singolo di Ortiz significano 0-5 per i centroamericani. Baseball, Mondiali U18: ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Sconfitta che fa rumore per l’ai18in corso di svolgimento in Florida. La squadra di Francesco Aluffi è stata battuta con un nettissimo 0-10 da, e resta ancora al palo quanto manca un solo incontro alla conclusione del primo girone. Passo indietro, questo, dopo le prove convincenti degli scorsi giorni. Dopo un primo inning tutto sommato equilibrato, nel secondocomincia a mettere nei guai la formazione azzurra, con Riccardo Nepoti che dovrà lasciare il posto a Diego Luciani e Filippo Venditti come rilievi sul monte nell’arco del match. Un errore difensivo, due doppi (da 1 e 2 RBI rispettivamente) di Escudero e Chavez e un singolo di Ortiz significano 0-5 per i centroamericani.U18: ...

