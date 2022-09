Baseball, Mondiali U18: l’Italia cade ancora. Il Messico vince 12-7 (Di lunedì 12 settembre 2022) ancora una sconfitta per gli azzurrini del Baseball ai Campionati Mondiali 2022 Under 18, rassegna in scena quest’anno in Florida, negli Stati Uniti. Dopo il KO iniziale contro la corazzata del Giappone e la disfatta all’ultimo respiro contro il Taipei, i nostri ragazzi sono caduti al cospetto del Messico con il risultato di 12-7. Una partenza importante per gli azzurrini, abili a mettere a referto due sigilli nel turno inaugurale grazie a un singolo a sinistra di Wong che ha consentito a Corbelli e Zazza di segnare. Il Messico però c’è, timbrando un punto con un doppio di Estrada e allungando in modo netto nella terza ripresa, con due doppi firmati da Barriga Montero e Sierra Gonzalez e il triplo del già citato Macias Baez. Dopo un quarto turno i cui le due compagini hanno segnato un turno per parte, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022)una sconfitta per gli azzurrini delai Campionati2022 Under 18, rassegna in scena quest’anno in Florida, negli Stati Uniti. Dopo il KO iniziale contro la corazzata del Giappone e la disfatta all’ultimo respiro contro il Taipei, i nostri ragazzi sono caduti al cospetto delcon il risultato di 12-7. Una partenza importante per gli azzurrini, abili a mettere a referto due sigilli nel turno inaugurale grazie a un singolo a sinistra di Wong che ha consentito a Corbelli e Zazza di segnare. Ilperò c’è, timbrando un punto con un doppio di Estrada e allungando in modo netto nella terza ripresa, con due doppi firmati da Barriga Montero e Sierra Gonzalez e il triplo del già citato Macias Baez. Dopo un quarto turno i cui le due compagini hanno segnato un turno per parte, ...

