Bambina di 7 anni aggredita dal pitbull di famiglia in casa della nonna: il cane le ha 'strappato' una guancia (Di lunedì 12 settembre 2022) È stata aggredita dal pitbull di famiglia: paura in casa per una Bambina di 7 anni. Morsa da un pitbull al viso, la bimba di 7 anni si trova ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica del 'Vito ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) È statadaldi: paura inper unadi 7. Morsa da unal viso, la bimba di 7si trova ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica del 'Vito ...

fanpage : 'Loujin aveva 4 anni, è morta di sete cercando di raggiungere un porto sicuro in Europa, mentre dall'altro capo del… - Agenzia_Ansa : Con la sentenza di adozione e il doppio cognome attribuito alla bambina si conclude il lungo percorso di una coppia… - cerottin0 : il primo passo per STARE MEGLIO. trattare noi stessi come se fossimo un amico. quando stiamo male dobbiamo prenderc… - cuba98w : RT @fanpage: 'Loujin aveva 4 anni, è morta di sete cercando di raggiungere un porto sicuro in Europa, mentre dall'altro capo della richiest… - perfe41 : RT @leggoit: #Bambina di 7 anni aggredita dal #pitbull di famiglia in casa della #nonna: il cane le ha 'strappato' una guancia https://t.co… -