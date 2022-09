Attivista russa arrestata e scarcerata (Di lunedì 12 settembre 2022) Un'imprenditrice russa di 56 anni, Anna Verbitskaya, è stata arrestata e poi scarcerata, a Milano, per il timore che dietro il mandato di cattura internazionale si nasconda il tentativo di far ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Un'imprenditricedi 56 anni, Anna Verbitskaya, è statae poi, a Milano, per il timore che dietro il mandato di cattura internazionale si nasconda il tentativo di far ...

EugenioBerto70 : Attivista russa arrestata e scarcerata - guernica_70 : Cos’è il giornalismo per i diritti umani? La lezione di Zoja Svetova, giornalista, scrittrice e attivista russa… - guernica_70 : Cos’è il giornalismo per i diritti umani? La lezione di Zoja Svetova, giornalista, scrittrice e attivista russa… - RousseauAgnes : RT @elisacarrara: Cos’è il #giornalismo per i diritti umani? La lezione di Zoja Svetova, giornalista, scrittrice e attivista russa. https:/… - rosdefilippis : Cos’è il giornalismo per i diritti umani? La lezione di Zoja Svetova, giornalista, scrittrice e attivista russa. -