Attiva l’autenticazione a due fattori su Whatsapp per tenere al sicuro il tuo account

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ti convienerea duesuse vuoi evitare spiacevoli inconvenienti come il furto del tuocome segnala la Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno indicato un crescente numero di denunce relative al furto dell’dicon un sistema fin troppo banale a cui però fin troppe persone abboccano. Come modificare l’immagine del profilo diCome avviene il furto dell’Potrebbe sembrare incredibile eppure la Polizia ha segnalato un aumento di furti degli, ma com’è possibile che avvenga una cosa del genere? Si tratta di un sistema estremamente semplice per trarre in inganno gli untenti ...