Atti vandalici alla scuola Celestino V dell' Aquila | salta primo giorno di scuola

(Di lunedì 12 settembre 2022) L'- Gravisono stati rilevati stamaniprimariaV in via Aldo Moro a L', nelin cui - come previsto dal calendario regionale - era in programma la prima campanella. Al rientro dal fine settimana, i collaboratori scolastici hanno trovato i corridoi invasi da polvere di estintore, con banchi e sedie a terra in varie aule del plesso scolastico. Su alcune pareti sono state trovate scritte ingiuriose o addirittura blasfeme. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia che ha subito chiesto il supporto del personalea Scientifica. Con loro anche la dirigente scolastica, Agata Nonnati. L'accessoè stato ...

ilva87161350 : @newyorker01 Pensiamo a quei ragazzi annoiati che, per spezzare il loro vuoto,compiono atti assurdi e vandalici […]… - DiDimiero : RT @AnsaAbruzzo: Scuola: atti vandalici all'Aquila, salta prima campanella - AnsaAbruzzo : Scuola: atti vandalici all'Aquila, salta prima campanella - MarsicaW : VANDALI NELLA NUOVA SCUOLA DI TRASACCO, IL SINDACO LOBENE 'SIAMO ANDATI AVANTI, DOMANI SAREMO PRONTI AD ACCOGLIERE… - nrznatalie : RT @Yoda_755: @valy_s Siamo peggio degli anni 80 quando le scuole, oggetto di atti vandalici, avevano i vetri rotti! Almeno quelli ogni tan… -

Agenzia ANSA

L'Aquila. Gravisono stati rilevati stamani alla scuola primaria Celestino V, nel giorno in cui - come previsto dal calendario regionale - era in programma la prima campanella. Al rientro dal fine ...... al grido d'allarme della sinistra circa gli sfaceli democratici che sarebbero causati da una vittoria del centrodestra si affianca, contro gli esponenti di quest' area una sequela di, ... Scuola: atti vandalici all'Aquila, salta prima campanella - Abruzzo Cronaca L'Aquila - 12/09/2022 11:18 - Gravi atti vandalici sono stati rilevati stamani alla scuola primaria Celestino V in via Aldo Moro a L'Aquila, nel giorno in cui - come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...