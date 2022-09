(Di lunedì 12 settembre 2022) Luis Muriel mugugna, storce il naso e lancia via la pettorina. E anche mister Gasperini non ci sta. Non l’ha capito il suo Lucho che l’Atalanta...

Calciomercato.com

Il secondo ha reso più come seconda punta, da subentrato, chea sinistra dal 1'. Nel secondo tempo lo stravolgimento di modulo e i cambi azzeccati da mister Gasperini hanno portato all'eurogol ...Il secondo ha reso più come seconda punta, da subentrato, chea sinistra dal 1'. Nel secondo tempo lo stravolgimento di modulo e i cambi azzeccati da mister Gasperini hanno portato all'eurogol ... Atalantamania: largo ai giovani, inizia la nuova era! Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Una Dea dai due volti ha centrato i 3 punti contro il Verona. Da buttare il primo tempo, nonostante la partenza da titolari di due new-entry come Soppy e Lookman. Il primo su una fascia non di sua com ...