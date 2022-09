Assassin’s Creed: Nuovi dettagli per Hexe, Infinity e Mirage (Di lunedì 12 settembre 2022) A distanza di pochi giorni dall’annuncio dei Nuovi Assassin’s Creed, vengono condivise quest’oggi informazioni supplementari su Hexe, Infinity e Mirage che vi riportiamo a seguire. Nuovi dettagli per la serie Assassin’s Creed Stando a quanto affermato dai producer e creative director: Hexe proporrà un’esperienza differente in termini di gameplay. Ciò che abbiamo imparato da Origins, Odyssey e Valhalla è che non non abbiamo bisogno di pubblicare un GDR ogni anno. Ogni Assassin’s Creed può garantire il massimo coinvolgimento per un lungo periodo di tempo, sopratutto se viene supportato a dovere. Con Infinity abbiamo modo di proporre diversi ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 12 settembre 2022) A distanza di pochi giorni dall’annuncio dei, vengono condivise quest’oggi informazioni supplementari suche vi riportiamo a seguire.per la serieStando a quanto affermato dai producer e creative director:proporrà un’esperienza differente in termini di gameplay. Ciò che abbiamo imparato da Origins, Odyssey e Valhalla è che non non abbiamo bisogno di pubblicare un GDR ogni anno. Ognipuò garantire il massimo coinvolgimento per un lungo periodo di tempo, sopratutto se viene supportato a dovere. Conabbiamo modo di proporre diversi ...

