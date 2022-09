Ascolti tv | l’Italia campione del mondo | il Volley vola su Rai 1

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 settembre 2022) C’è sempre poco spazio sui canali tv in Italia per sport che non siano il calcio ma per fortuna ieri, Rai 1 ha fatto la scelta migliore che si potesse fare: mandare in onda la finale mondiale di Pallavolo sulla rete ammiraglia. Scelta che ha premiato visto che gli azzurri ci hanno regalato una delle partite più belle degli ultimi anni. Partita che è stata vista ieri in prima serata da una media di 3,7 milioni di spettatori ( e oltre il 22 % di share) ottimi numeri per i nostri azzurri che ci hanno regalato una notte davvero magica. Che gara per la nostra nazionale di. Dopo un primo set sofferto e perso contro la squadra più forte del, la Polonia, che giocava in casa in una arena che era una vera e propria bolgia bianco rossa, i nostri giovanissimi azzurri ( età media della nazionale 24 anni) ci hanno regalato tre set perfetti, quelli ...