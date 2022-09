Ascolti TV | Domenica 11 settembre 2022. In 3,7 mln per il trionfo della Nazionale di Pallavolo su Rai1 (22.5%). Harriet 11.4%. Zona Bianca (4.6%) supera Giletti (4.4%). Venier 17.9%-16.5%, parte male la Isoardi (2.3%), svetta il Gp di Monza (oltre il 35% tra pay e free) (Di lunedì 12 settembre 2022) Finale di Pallavolo Nella serata di ieri, Domenica 11 settembre 2022, su Rai1 la finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 22.5% di share (pre e post nel complesso: 3.593.000 – 24.8%). Su Canale 5 la prima visione di Harriet ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 – dalle 22.02 alle 23.30 – Bull ha raccolto 573.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 il film Aquaman ha intrattenuto 913.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (891.000 – 5.2%), l’appuntamento con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori (5%). Su Rete4 – dalle 21.30 alle 0.54 - Zona Bianca è stato visto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Finale diNella serata di ieri,11, sula finale dei Campionati del Mondo diItalia-Polonia ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 22.5% di share (pre e post nel complesso: 3.593.000 – 24.8%). Su Canale 5 la prima visione diha ottenuto un ascolto medio pari a 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 – dalle 22.02 alle 23.30 – Bull ha raccolto 573.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 il film Aquaman ha intrattenuto 913.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (891.000 – 5.2%), l’appuntamento con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori (5%). Su Rete4 – dalle 21.30 alle 0.54 -è stato visto ...

