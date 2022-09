Ascolti TV 11 settembre 2022, Domenica In torna alla grande: boom per Zia Mara, la Nazionale di Pallavolo trionfa in prime time (Di lunedì 12 settembre 2022) Ascolti TV 11 settembre 2022 – Ottimo rientro per Mara Venier. La nuova stagione di Domenica In è tornata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai concludendo con il 18% (2.188.000) e 16.5% (1.882.000). Ascolti TV 11 settembre: Domenica In torna alla grande, boom per Zia Mara Così come riferiscono gli amici di Cinguetterai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 settembre 2022)TV 11– Ottimo rientro perVenier. La nuova stagione diIn èta in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai concludendo con il 18% (2.188.000) e 16.5% (1.882.000).TV 11Inper ZiaCosì come riferiscono gli amici di Cinguetterai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Mattiabuonocore : I Saluti di Mara, a Gp finito e che normalmente fanno meno, ieri hanno ottenuto il 19.8% - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Al pomeriggio domina il Gran Premio di Monza: 3.361.000 - 28% (solo su Tv8) - italy983 : @alvisepedrotti @colellapao @Gazzetta_it In questo caso proprio nessuno non direi: - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Considerando Sky, la Pallavolo supera il 25% - Silvia_Mio86 : RT @fabiofabbretti: Quando lo sport non è solo calcio, #LaDS domina (ieri record al 14.2%). #Pressing all'8.7% -