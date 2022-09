Arbitri: 'Il gol annullato alla Juventus? Il Var non aveva le immagini con la posizione di Candreva' (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto dal quale si evince anche... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale addettaVar per Juve-Salernitana nona disl'immagine a campo aperto dal quale si evince anche...

