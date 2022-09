Annunciata la Galactic Edition di LEGO Star Wars | tutti i dettagli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 settembre 2022) Warner Bros. Games, TT Games, TheGroup e Lucasfilm Games hanno annunciato la nuovadi: La Saga degli Skywalker,il più vasto titolomai pubblicato, che comprendei nove film della saga di Skywalker e tredici pacchetti di personaggi giocabili proveniente dall’intera galassia.Ladel gioco sarà disponibile dal 1º novembre 2022 in versione digitale per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox Series X, per PlayStation®5, PlayStation®4 e per Nintendo Switch, in versione fisica e per PC: La Saga degli Skywalker:...