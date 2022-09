Annalisa, bellissima con quel look | Che fisico (Di lunedì 12 settembre 2022) I fan di Annalisa hanno perso la testa davanti alla foto della loro beniamina: avete visto che fisico pazzesco? Guardatela con il look che ha scelto di indossare. L’ex star di Amici non manca mai di avere tutti gli occhi puntati sudi sé. Per questa volta l’attenzione è rivolta ad uno scatto che non è L'articolo Annalisa, bellissima con quel look Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 12 settembre 2022) I fan dihanno perso la testa davanti alla foto della loro beniamina: avete visto chepazzesco? Guardatela con ilche ha scelto di indossare. L’ex star di Amici non manca mai di avere tutti gli occhi puntati sudi sé. Per questa volta l’attenzione è rivolta ad uno scatto che non è L'articoloconChechemusica.it.

NaliOfficial : Ero così impaziente di farvi ascoltare #Bellissima che adesso voglio sapere! La state ascoltando? La state ballando… - SkyTG24 : Annalisa in concerto a Verona: 'Non pensate a niente e vivremo una serata...Bellissima' - RadioAirplay_it : #Bellissima di @NaliOfficial debutta in #Top30 nell'#airplay #chart parziale •#OnAir su 114 #radio italiane!… - forseproprio : Annalisa - Bellissima - buckaraa : chissà qual era quaa vorta che st? tizi? ndoveva annà via. In Yves Saint Laurent..? ma se Annalisa è S E M P R E be… -