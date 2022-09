Anna Kendrick rimane bloccata in ascensore a Toronto, ecco il video (Di lunedì 12 settembre 2022) L'attrice Anna Kendrick ha condiviso il video dell'incidente avvenuto durante il Toronto 2022: la star è infatti rimasta bloccata in ascensore. Anna Kendrick ha vissuto un'esperienza davvero indimenticabile a Toronto 2022: l'attrice è infatti rimasta bloccata in ascensore. L'attrice è al festival canadese per presentare il film Alice, Darling e ha svelato il motivo del suo ritardo agli impegni promozionali. Su Instagram Anna Kendrick ha infatti pubblicato un video in cui mostra come sia rimasta bloccata all'interno di un ascensore insieme al suo team. La star ha spiegato a Entertainment Weekly: "Ero ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022) L'attriceha condiviso ildell'incidente avvenuto durante il2022: la star è infatti rimastainha vissuto un'esperienza davvero indimenticabile a2022: l'attrice è infatti rimastain. L'attrice è al festival canadese per presentare il film Alice, Darling e ha svelato il motivo del suo ritardo agli impegni promozionali. Su Instagramha infatti pubblicato unin cui mostra come sia rimastaall'interno di uninsieme al suo team. La star ha spiegato a Entertainment Weekly: "Ero ...

shxrbo : Te amo Anna Kendrick. - yassslp : ACGEI DRIVE DE THE LAST FIVE YEARSSJWHSJWBS AHAHAHAHHA to mt feliz meu te amo anna kendrick cantando te amo - iimpala_67 : @Bi0197 Whitney Houston, Bill Skarsgard, Adelaide Kane, Eric Bana, Gillian Anderson, Andrea Iannone, Pippo Inzaghi,… - Dan_skorpio87 : Se anche Anna Kendrick sparirà dalle scene, sappiate che il motivo sta nel suo raccontare un abuso subito. - cinefilosit : #AnnaKendrick debutta alla regia con #TheDatingGame #ILoveCinefilos -

Anna Kendrick debutta alla regia con The Dating Game - Pubblicità - L'attrice Anna Kendrick , celebre per film come Pitch Perfect , Tra le nuvole e Un piccolo favore , debutterà alla regia con il thriller The Dating Game , per il quale sarà anche produttrice e protagonista. Il ... Anna Kendick debutta alla regia con The Dating Game Anna Kendrick farà il suo debutto alla regia con The Dating Game , thriller di genere true crime per gli AGC Studios. La star produrrà e sarà anche protagonista della pellicola, che proviene da un ... Anna Kendrick rimane bloccata in ascensore a Toronto, ecco il video L'attrice Anna Kendrick ha condiviso il video dell'incidente avvenuto durante il Toronto 2022: la star è infatti rimasta bloccata in ascensore. Anna Kendrick ha vissuto un'esperienza davvero indimenti ... Anna Kendrick debutta alla regia con il thriller The Dating Game, basato su una storia vera Anna Kendrick farà il suo debutto alla regia con il thriller poliziesco dal titolo The Dating Game degli AGC Studios di Stuart Ford. La star produrrà e reciterà nel film, che è tratto da una sceneggia ... - Pubblicità - L'attrice, celebre per film come Pitch Perfect , Tra le nuvole e Un piccolo favore , debutterà alla regia con il thriller The Dating Game , per il quale sarà anche produttrice e protagonista. Il ...farà il suo debutto alla regia con The Dating Game , thriller di genere true crime per gli AGC Studios. La star produrrà e sarà anche protagonista della pellicola, che proviene da un ...L'attrice Anna Kendrick ha condiviso il video dell'incidente avvenuto durante il Toronto 2022: la star è infatti rimasta bloccata in ascensore. Anna Kendrick ha vissuto un'esperienza davvero indimenti ...Anna Kendrick farà il suo debutto alla regia con il thriller poliziesco dal titolo The Dating Game degli AGC Studios di Stuart Ford. La star produrrà e reciterà nel film, che è tratto da una sceneggia ...