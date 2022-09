Ancora pestaggi a Napoli, 15enne picchiata fuori al centro commerciale (Di lunedì 12 settembre 2022) Ancora un pestaggio tra minorenni a Napoli. Questa volta a farne le spese è una ragazzina di 15 anni aggredita e pestata brutalmente da un gruppo di coetanee. La vittima è stata prima sbeffeggiata e poi picchiata all’esterno del centro commerciale La Birreria a Miano. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso venerdì ed è stato raccontato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 settembre 2022)uno tra minorenni a. Questa volta a farne le spese è una ragazzina di 15 anni aggredita e pestata brutalmente da un gruppo di coetanee. La vittima è stata prima sbeffeggiata e poiall’esterno delLa Birreria a Miano. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso venerdì ed è stato raccontato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

