Anche il Treccani s’inchina al femminismo: i nomi femminili registrati prima di quelli maschili (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set — La lingua italiana è da tempo diventata uno dei terreni di battaglia sul quale la sinistra globalista compie le proprie razzie ideologiche a suon di vittimismo, ricatti morali, schwa e forme al femminile grottesche: ebbene, è notizia di questi giorni che persino l’edizione 2022 dello storico vocabolario Treccani sarà rivoluzionata per «contrastare la discriminazione di genere mediata dal linguaggio». Treccani contrasta la discriminazione di genere discriminando il genere opposto Come? Semplicemente discriminando il genere opposto: nella ricerca di un termine verrà privilegiato l’ordine alfabetico (esempio: si dovrà cercare amica, non più amico). Dopo anni di strenua opposizione ai diktat progressisti Anche la Treccani è costretta a calare le braghe: la lingua diventa, Anche nella sua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set — La lingua italiana è da tempo diventata uno dei terreni di battaglia sul quale la sinistra globalista compie le proprie razzie ideologiche a suon di vittimismo, ricatti morali, schwa e forme al femminile grottesche: ebbene, è notizia di questi giorni che persino l’edizione 2022 dello storico vocabolariosarà rivoluzionata per «contrastare la discriminazione di genere mediata dal linguaggio».contrasta la discriminazione di genere discriminando il genere opposto Come? Semplicemente discriminando il genere opposto: nella ricerca di un termine verrà privilegiato l’ordine alfabetico (esempio: si dovrà cercare amica, non più amico). Dopo anni di strenua opposizione ai diktat progressistilaè costretta a calare le braghe: la lingua diventa,nella sua ...

