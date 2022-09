Anche Berlusconi contro Peppa pig e l’orso polare con due mamme: «Triste e preoccupante, difenderemo la famiglia naturale» (Di lunedì 12 settembre 2022) «difenderemo sempre il modello della famiglia naturale composta da un uomo e una donna che crescono dei figli». Continua la bagarre politica, questa volta con Silvio Berlusconi nuovo protagonista, accesa da un episodio del cartone animato per bambini Peppa pig. Ancora non trasmesso dalla Tv italiana, famiglia potrebbe non essere mai visto nel nostro Paese. «Trovo Triste e preoccupante che si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare messaggi», sostiene il leader di Forza Italia ospite di Radio Rtl. Il messaggio di cui parla è quello che vede una famiglia di orsi polari composta da due madri. Il primo a sollevare il caso in via ufficiale è stato Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) «sempre il modello dellacomposta da un uomo e una donna che crescono dei figli». Continua la bagarre politica, questa volta con Silvionuovo protagonista, accesa da un episodio del cartone animato per bambinipig. Ancora non trasmesso dalla Tv italiana,potrebbe non essere mai visto nel nostro Paese. «Trovoche si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare messaggi», sostiene il leader di Forza Italia ospite di Radio Rtl. Il messaggio di cui parla è quello che vede unadi orsi polari composta da due madri. Il primo a sollevare il caso in via ufficiale è stato Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e ...

