Ammazzò la moglie italiana a martellate, marocchino si becca l’ergastolo (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set — Fine pena mai per Youssef El Haitami, il 56enne marocchino che il 3 luglio del 2021 ha ucciso, massacrandola a martellate, la moglie 62enne Ginetta Giolli. Lo straniero è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Livorno che lo ha giudicato colpevole di omicidio volontario. Stando a quanto riferito dal quotidiano livornese Il Telegrafo e successivamente ripreso da Il Giornale i due si erano sposati quattro anni fa, nel 2018, anche se da tempo vivevano separati. marocchino massacra la moglie a martellate Un matrimonio — a compimento del quale il marocchino aveva ottenuto la tanto agognata cittadinanza italiana — che al vicinato della coppia era apparso alquanto anomalo: i due non smettevano di litigare dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set — Fine pena mai per Youssef El Haitami, il 56enneche il 3 luglio del 2021 ha ucciso, massacrandola a, la62enne Ginetta Giolli. Lo straniero è stato condannato aldalla Corte d’Assise di Livorno che lo ha giudicato colpevole di omicidio volontario. Stando a quanto riferito dal quotidiano livornese Il Telegrafo e successivamente ripreso da Il Giornale i due si erano sposati quattro anni fa, nel 2018, anche se da tempo vivevano separati.massacra laUn matrimonio — a compimento del quale ilaveva ottenuto la tanto agognata cittadinanza— che al vicinato della coppia era apparso alquanto anomalo: i due non smettevano di litigare dal ...

