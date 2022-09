Amici 22, scoperti gli allievi della prima puntata: Maria de Filippi si arrabbierà per la leggerezza commessa su Instagram? (Di lunedì 12 settembre 2022) Si scaldano i motori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, e quest’anno il programma deve fare i conti con gli spoiler del cast avvenuti in largo anticipo rispetto al passato. LEGGI ANCHE : — Amici 22, allievo della scorsa edizione diventa professionista del talent: ecco chi è In rete infatti la fanpage del programma “Amici News” è riuscita a ricostruire quasi per intero la nuova classe di allievi, grazie ad alcune informazioni disseminate sui social dai diretti interessati: “Si sono seguiti tutti tra di loro quindi: abbiamo i primi aspiranti allievi che faranno parte della prima puntata di Amici 22” ha twittato l’account. I nomi degli ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 settembre 2022) Si scaldano i motorinuova edizione didiDe, e quest’anno il programma deve fare i conti con gli spoiler del cast avvenuti in largo anticipo rispetto al passato. LEGGI ANCHE : —22, allievoscorsa edizione diventa professionista del talent: ecco chi è In rete infatti la fanpage del programma “News” è riuscita a ricostruire quasi per intero la nuova classe di, grazie ad alcune informazioni disseminate sui social dai diretti interessati: “Si sono seguiti tutti tra di loro quindi: abbiamo i primi aspirantiche faranno partedi22” ha twittato l’account. I nomi degli ...

