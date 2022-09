Amici 22, allievo della scorsa edizione diventa professionista del talent: ecco chi è (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta per cominciare e sarà ricca di novità rispetto al passato: oltre ai cambi nel parterre degli insegnanti, è prevista qualche novità anche nel corpo dei ballerini professionisti. LEGGI ANCHE : — Malore per Heather Parisi, ‘sensazione da incubo’: come sta ora la conduttrice dopo 3 settimane Michele Esposito, ex ballerino di Amici, nonché vincitore della categoria ballo dell’ultima edizione, ha infatti annunciato di essere diventato uno dei professionisti di Amici 22. Dopo un piccolo spoiler da parte della professionista Francesca Tocca che aveva condiviso alcuni video dei professionisti di latino alle prese con le prove, a dare la notizia è stato lui stesso, durante ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuovadidi Maria De Filippi sta per cominciare e sarà ricca di novità rispetto al passato: oltre ai cambi nel parterre degli insegnanti, è prevista qualche novità anche nel corpo dei ballerini professionisti. LEGGI ANCHE : — Malore per Heather Parisi, ‘sensazione da incubo’: come sta ora la conduttrice dopo 3 settimane Michele Esposito, ex ballerino di, nonché vincitorecategoria ballo dell’ultima, ha infatti annunciato di essereto uno dei professionisti di22. Dopo un piccolo spoiler da parteFrancesca Tocca che aveva condiviso alcuni video dei professionisti di latino alle prese con le prove, a dare la notizia è stato lui stesso, durante ...

