Almanacco del 12-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 settembre 2022)del giorno ti sei vicino a un altro fine settimana potevo dire inizio un altro fine settimana e venerdì 9 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Claver il nome che viene dal latino Petrus tratta solo dal greco petros il significato di pietra comune entrambe le lingue i nati di oggi you Grant Adam Sandler Michael Bublé il proverbio che si dice vizio non punito cresce in infinito quanto è vero noi andiamo a fare l’ora subito gli auguri e nati di oggi allora buon compleanno a Emilia in particolare a Massimo Nazzareno buon compleanno Monica Alessandra Benedetta Armando e Domenico anche oggi un nutrito gruppo nodipersona insomma ci andiamo veramente a salutare con con grande grande grande grande gioia e allora pronti per il nostro viaggio nel tempo dai in marcia 9 settembre ma del 1776 Stati Uniti è ufficialmente il nome ...