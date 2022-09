Alloggi Capodimonte, Iovini: “Grande risultato per le famiglie” (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il diritto all’”Abitare” sancito dalla Costituzione Italiana, per 52 famiglie della città di Benevento, sembrava non poter essere applicato, e per tale motivo le organizzazioni sindacali di categoria (Sicet Cisl, e UNIAT Uil) in tutti questi mesi hanno sollecitato in modo costante l’Amministrazione Comunale e Acer Campania”. Inizia così la nota a firma di Stefano Iovini, Segretario Territoriale del Sicet Cisl IrpiniaSannio, e Antonio Pagliuca dell’Uniat Uil. “Dopo tanto peregrinare – scrivono – siamo riusciti ad ottenere un Grande risultato per le famiglie che da tanto tempo aspettavano la firma dell’ordinanza comunale che prevede l’assegnazione degli immobili di zona Capodimonte”. Iovini si dichiara molto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il diritto all’”Abitare” sancito dalla Costituzione Italiana, per 52della città di Benevento, sembrava non poter essere applicato, e per tale motivo le organizzazioni sindacali di categoria (Sicet Cisl, e UNIAT Uil) in tutti questi mesi hanno sollecitato in modo costante l’Amministrazione Comunale e Acer Campania”. Inizia così la nota a firma di Stefano, Segretario Territoriale del Sicet Cisl IrpiniaSannio, e Antonio Pagliuca dell’Uniat Uil. “Dopo tanto peregrinare – scrivono – siamo riusciti ad ottenere unper leche da tanto tempo aspettavano la firma dell’ordinanza comunale che prevede l’assegnazione degli immobili di zona”.si dichiara molto ...

