Allegri: “Gol annullato a Milik, Candreva tiene in gioco tutti” – Foto (Di lunedì 12 settembre 2022) Max Allegri parla a Dazn al termine di Juve-Salernitana. Secondo il tecnico bianconero il gol di Milik non andava annullato perché Candreva tiene in gioco tutti. Gol annullato Milik, protesta Allegri Sul gol annullato a Milik Allegri ha detto: “Non voglio sapere nulla. Come sempre con gli arbitri non ci parlo. Vanno lasciati in pace”. Però poi aggiunge: “C’è chi mi dice che sul gol annullato a Milik c’è Candreva in una immagine che nessuno ha visto che tiene in gioco tutti”. L’immagine è stata poi mostrata da Sky con Fabio Caressa che già prima di veder la nuova ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) Maxparla a Dazn al termine di Juve-Salernitana. Secondo il tecnico bianconero il gol dinon andavaperchéin. Gol, protestaSul golha detto: “Non voglio sapere nulla. Come sempre con gli arbitri non ci parlo. Vanno lasciati in pace”. Però poi aggiunge: “C’è chi mi dice che sul golc’èin una immagine che nessuno ha visto chein”. L’immagine è stata poi mostrata da Sky con Fabio Caressa che già prima di veder la nuova ...

sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - capuanogio : Al netto della questione del gol annullato al 94’ (vedi tweet precedente) #Juventus a lungo inguardabile. Reazione… - nigno83 : Giochiamo di merda per carità’,assenze,la società che non si fa sentire ,non amo Allegri per niente ..ma questa è m… - 2PacotoriousRic : @alessisilbello Un casino! Ahah! Milik ha segnato e, nonostante fosse ammonito, si è tolto la maglia ed è stato esp… - giambarombi : RT @TUTTOJUVE_COM: Ancora Marelli: 'Dubbi Allegri su posizione Candreva? Ce li ho anch'io. Faccio fatica a capire annullamento gol' https:/… -