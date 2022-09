Alla Sardegna 744 milioni per lavoro | formazione e donne

(Di lunedì 12 settembre 2022) CAGLIARI - Il 25 agosto la Commissione ha approvato il nuovo il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo di programmazione comunitaria 2021 - 2027. Ad annunciarlo il ...

"Investiamo sulle persone e garantiamo una protezione sociale equa - ha affermato Solinas - Il PR FSE+è al servizio della persona, un grande sostegnoripartenza e all'occupazione. Per ...CAGLIARI - Il 25 agosto la Commissione ha approvato il nuovo il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo di programmazione comunitaria 2021-2027. Ad annunciarlo il presidente.