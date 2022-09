Alla Magliana apre il nuovo comitato elettorale di Luciano Ciocchetti (Di lunedì 12 settembre 2022) Mentre il mio avversario “il sindaco ombra” Mancini, si vergogna, nascondendo persino i simboli degli alleati dai suoi manifesti, e con l’unica proposta politica che prevede la paranoia contro la Destra, oggi noi andiamo in piazza per incontrare i nostri elettori e fare la nostra proposta di coerenza per questa campagna elettorale – così Luciano Ciocchetti candidato Alla Camera Dei Deputati nel Collegio Uninominale Camera 6 Roma, costituito dai Municipi XI – XII e dal comune di Fiumicino. Il quadrante ovest di Roma su cui Luciano Ciocchetti è candidato, ha visto oggi l’intero centrodestra unito salire sul palco. A supporto del candidato di FDI sono scesi in campo, oltre a gran parte dei consiglieri di centrodestra dei due municipi, Lavinia Mennuni candidata al Senato, il coordinatore ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 12 settembre 2022) Mentre il mio avversario “il sindaco ombra” Mancini, si vergogna, nascondendo persino i simboli degli alleati dai suoi manifesti, e con l’unica proposta politica che prevede la paranoia contro la Destra, oggi noi andiamo in piazza per incontrare i nostri elettori e fare la nostra proposta di coerenza per questa campagna– cosìcandidatoCamera Dei Deputati nel Collegio Uninominale Camera 6 Roma, costituito dai Municipi XI – XII e dal comune di Fiumicino. Il quadrante ovest di Roma su cuiè candidato, ha visto oggi l’intero centrodestra unito salire sul palco. A supporto del candidato di FDI sono scesi in campo, oltre a gran parte dei consiglieri di centrodestra dei due municipi, Lavinia Mennuni candidata al Senato, il coordinatore ...

