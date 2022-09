Alcaraz fa la rivoluzione | vince gli Us Open a 19 anni ed è il nuovo numero 1 al mondo

(Di lunedì 12 settembre 2022) È l’inizio di un capitoloper il tennis. Carlosgli Us, primo titolo dello Slam nella sua carriera, ed è il1 al. Lo spagnolo ha battuto il norvegese Casper Ruud per 6-4 2-6 7-6 6-3, al termine di una sfida combattuta punto su punto. L’ultimo teenager capace dire un Major era stato Rafael Nadal al Roland Garros 2005. Un successo storico quello ottenuto a Flushing Meadows: con i suoi 19e 4 mesi, infatti,diventa anche il più giovane1 nella storia del tennis. Il precedente record era datato 2001, quando l’australiano Leyton Hewitt riuscì a issarsi in vetta alla classifica all’età di 20e 8 mesi. Per il nativo di ...

... ecco che si è arrivati alladi fine anno. Fino a questo 2022, il miglior risultato ... A 19 anni e 4 mesidiverrebbe il numero 1 più giovane della storia, battendo il record di ...Gaia Piccardi per il 'Corriere della Sera' RUUDLa, che ha russato per vent' anni su tre cuscini (Nadal, Djokovic, Federer nominati in rigoroso ordine di titoli Slam: 22 - 21 - 20), sembra davvero alle porte. Tira aria ... Swiatek di nuovo regina, la Jabeur si inchina in due set (Crivelli). Il nuovo numero 1 (Bertolucci). Ruud-Alcaraz, all-in a New York. Chi vince la finale prende tutto (Giammò). Il trono di racchette (Azzolini). La rivoluzione americana. Alcaraz contro Ruud, chi vinc La diretta scritta dell'ultima giornata del major newyorchese. Nella finale del singolare maschile si affrontano Ruud e Alcaraz. Chi trionfa sarà anche il nuovo numero 1 del mondo ...Lo spagnolo ha battuto il norvegese Casper Ruud in quattro set (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), in tre ore e 20 minuti. È il suo primo Grande Slam. Con questo successo diventa il più giovane numero uno del ranki ...