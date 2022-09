Alcaraz e la nuova generazione di tennisti che si è evoluta come i Pokemon (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - C'è qualcosa che accomuna Pete Sampras a Carlos Alcaraz. E non è solo il fatto che Pete vinse lo Us Open battendo Andre Agassi quando aveva 19 anni (correva l'anno 1990) e pochi giorni, poco meno di Carlos. L'elemento comune lo si intuisce guadando i volti dei due. Pete, come oggi Carlos, non era un volto altamente spendibile per operazioni commerciali e di marketing. Quel labbrone, quello sguardo a volte così concentrato nel gioco da apparire fuori dal mondo: Pete era il contraltare perfetto del suo avversario che, invece, per il ruolo di testimonial perfetto di se stesso e di numerosi prodotti sul mercato pareva esserci nato. Agassi, per l'appunto. Alcaraz non ha (ancora) un volto già pronto per l'advertising. E' un ragazzone meravigliosamente sparapalle, con l'acne più o meno palese e lo sguardo di chi ancora non crede del ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - C'è qualcosa che accomuna Pete Sampras a Carlos. E non è solo il fatto che Pete vinse lo Us Open battendo Andre Agassi quando aveva 19 anni (correva l'anno 1990) e pochi giorni, poco meno di Carlos. L'elemento comune lo si intuisce guadando i volti dei due. Pete,oggi Carlos, non era un volto altamente spendibile per operazioni commerciali e di marketing. Quel labbrone, quello sguardo a volte così concentrato nel gioco da apparire fuori dal mondo: Pete era il contraltare perfetto del suo avversario che, invece, per il ruolo di testimonial perfetto di se stesso e di numerosi prodotti sul mercato pareva esserci nato. Agassi, per l'appunto.non ha (ancora) un volto già pronto per l'advertising. E' un ragazzone meravigliosamente sparapalle, con l'acne più o meno palese e lo sguardo di chi ancora non crede del ...

