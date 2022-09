Al via il Festival di Film di Villa Medici: ecco i dettagli (Di lunedì 12 settembre 2022) Festival Di Film Di Villa Medici (II edizione), dal 14 al 18 settembre 2022 presso l’Accademia di Francia a Roma. Dal 14 al 18 settembre presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici avrà luogo la seconda edizione del Festival di Film di Villa Medici, con quattordici Film in concorso, proiezioni all’aperto, una programmazione di pellicole fuori concorso, incontri, carte bianche, masterclass e installazioni. Fiction e documentari, racconti intimi ed epopee collettive, ricerche plastiche e nuove forme narrative: le opere in programma seguono una pluralità di percorsi che esplorano la diversità dell’uso dell’immagine. Tra i vari appuntamenti cinematografici che si svolgeranno ogni giorno ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)DiDi(II edizione), dal 14 al 18 settembre 2022 presso l’Accademia di Francia a Roma. Dal 14 al 18 settembre presso l’Accademia di Francia a Roma –avrà luogo la seconda edizione deldidi, con quattordiciin concorso, proiezioni all’aperto, una programmazione di pellicole fuori concorso, incontri, carte bianche, masterclass e installazioni. Fiction e documentari, racconti intimi ed epopee collettive, ricerche plastiche e nuove forme narrative: le opere in programma seguono una pluralità di percorsi che esplorano la diversità dell’uso dell’immagine. Tra i vari appuntamenti cinematografici che si svolgeranno ogni giorno ...

