“Al nostro amore eterno”: Tiziana Giardoni e il ricordo di Stefano D’Orazio (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono trascorsi quasi due anni dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, e il dolore risiede ancora immutato nel cuore di chi lo ha amato. In occasione del suo compleanno, la moglie Tiziana Giardoni ha voluto condividere con i suoi amici e fan un dolce ricordo, senza dimenticare anche il loro anniversario di matrimonio, che era arrivato dopo dieci anni di relazione. Tiziana Giardoni, la dedica per il compleanno di Stefano D’Orazio Quando un sentimento è intenso come lo è stato il loro, neanche la morte può riuscire a spezzare il legame tra due anime che si sono amate alla follia. Ce l’ha ricordato Tiziana Giardoni, che ha voluto ricordare il suo amato Stefano nel giorno del suo compleanno e ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono trascorsi quasi due anni dalla scomparsa di, e il dolore risiede ancora immutato nel cuore di chi lo ha amato. In occasione del suo compleanno, la moglieha voluto condividere con i suoi amici e fan un dolce, senza dimenticare anche il loro anniversario di matrimonio, che era arrivato dopo dieci anni di relazione., la dedica per il compleanno diQuando un sentimento è intenso come lo è stato il loro, neanche la morte può riuscire a spezzare il legame tra due anime che si sono amate alla follia. Ce l’ha ricordato, che ha voluto ricordare il suo amatonel giorno del suo compleanno e ...

shuichivakai : prima di andare a dormire volevo dirvi che io e mamma prima abbiamo sfogliato insieme il volume 85, il nostro amore… - delpierismo : @pietro00112 non lo ha fatto Pietro. E allora io mi chiedo: perché difendere noi una società che non difende se ste… - AntonellaScanu5 : RT @NickyInAnsia: #jeru x NIENTE CANZONI D’AMORE (Elodie) “Non farmi drammi, abbiamo senso a nostro modo L'amore esiste in natura, la copp… - Amelie84044597 : RT @bubani68: Se dovessi fare un collage del tuo amore metterei una soglia di baci ardenti una finestra rotta e un passero che canta sul ba… - marasco_l : @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Ma lasciate l’amore e i figli a NOI, che già nn decidiamo un cazzo tra leggi elettorali… -