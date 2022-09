Agorà della Parità | una piena libertà di scelta educativa è ancora lontana Appello ai politici

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative - FOE, CIOFS Scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, facenti parte di, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022 chiedono alle forze politiche di impegnarsi affinché, nel corsoprossima legislatura, siano intraprese iniziative legislative atte a favorire ladie, in generale, migliorare le possibilità di accesso alla professione insegnante per i giovani che vi aspirano. L'articolo .